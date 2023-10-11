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В Москве в метро столкнулись поезда, есть пострадавшие – фото, видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2588
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В Москве в метро столкнулись поезда, есть пострадавшие – фото, видео

Авария у метро Москвы 11 октября/Фото: Telegram

Из-за инцидента в метро Москвы пострадали пассажиры и машинист.

В метрополитене Москвы, на станции "Печатники", утром 11 октября столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали пять пассажиров и машинист.

Об этом пишут российские телеграмм-каналы СМП.

По данным медиа, из-за столкновения двух поездов между вагонами зажало машиниста.

Столкновение поездов в московском метро/Фото: скриншот / ©
Столкновение поездов в московском метро/Фото: скриншот
Столкновение поездов в московском метро/ Фото: скриншот / ©
Столкновение поездов в московском метро/ Фото: скриншот

Дептранс Москвы подтвердил инцидент в метро, назвав произошедшее "накатом старого состава, следовавшего из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд".

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, машинист получил травмы средней тяжести.

"Поезда столкнулись, как только поезд начал выезжать со станции "Печатники". Я была в вагоне. Все произошло мгновенно. Те, кто не держался за поручни, упали и забились. Я держалась за поручень, но тоже головой забилась. Все быстро выбежали из вагона и побежали в сторону выхода. Полицейские просили всех отойти и для их блага выйти на улицу", — рассказала пассажир метро.

Напомним, в России "вагнеровец" изнасиловал двух несовершеннолетних девушек и ограбил подростка.

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В метро Москвы столкнулись поезда

В метро Москвы столкнулись поезда

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Дата публикации
Просмотры
2588
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