В Москве в "Президент-отеле" упал лифт с высоты 7 этажа: двое погибших (фото, видео)

Причиной ЧП стало нарушение правил проведения ремонтных работ.
Вечером в четверг, 13 января, в столице России произошло ЧП в "Президент-отеле". На высоте седьмого этажа оборвалась лифтовая кабина с людьми.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в столичных экстренных службах.
По предварительной информации, в здании гостиницы производился ремонт. Лифт, в котором находились двое рабочих, упал с высоты седьмого этажа. Судя по фамилиям, это были гастарбайтеры армянского происхождения. Они спускались после смены, когда лифт сорвался вниз.
Одного погибшего обнаружили на полу, а другой оказался между кабиной лифта и стеной.
Как сообщили в МЧС, причиной падения кабины стало нарушение правил проведения ремонтных работ.
В Telegram-каналах российских изданий публикуют фото и видео с места ЧП.
Российская прокуратура проводит проверку.
Напомним, ранее на кирпичном заводе в российском городе Зеленокумске в Ставропольском крае погибли два рабочих, еще один — получил травмы.
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