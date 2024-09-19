В Москве в руках мужчины взорвался гаджет во время атаки на "Хезболлу"

Инцидент произошел на Арбате, в самом центре столицы государства-агрессора.
В среду, 18 сентября, когда в Ливане произошла вторая волна взрывов устройств связи, в результате которой пострадали боевики террористической группировки "Хезболла", в руках мужчины в центре Москвы взорвался смартфон.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на Арбате, в самом центре столицы государства-агрессора.
Мужчина получил ранения руки, но не стал ждать прибытия бригады медиков со скорой помощи. Очевидцы вызвали полицию, правоохранители передали найденный на месте происшествия обгоревший гаджет.
По информации Mash, взорвался китайский смартфон Honor. Такими пользовались боевики ХАМАС до и во время атаки 7 октября 2023 года.
Однако этот случай не связывают со взрывами гаджетов в Ливане. Скорее всего, у устройства просто перегрелся аккумулятор.
Напомним, в Ливане два дня подряд массово взрывались устройства связи. Сначала это были пейджеры, дальше рации. В результате взрывов погибли по меньшей мере 32 человека, около 3,5 тысячи получили ранения.
Читайте также:
- Взрывы пейджеров в Ливане: количество раненых боевиков "Хезболлы" исчисляется тысячами
- У боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры в карманах: количество пострадавших впечатляет (видео)
- Взрывы пейджеров в Ливане: сколько боевиков "Хезболлы" пострадало, кто стоит за спецоперацией и как это реализовали