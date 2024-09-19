В Москве в руках мужчины взорвался гаджет во время атаки на "Хезболлу"

Инцидент произошел на Арбате, в самом центре столицы государства-агрессора.

В среду, 18 сентября, когда в Ливане произошла вторая волна взрывов устройств связи, в результате которой пострадали боевики террористической группировки "Хезболла", в руках мужчины в центре Москвы взорвался смартфон.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Арбате, в самом центре столицы государства-агрессора.

Мужчина получил ранения руки, но не стал ждать прибытия бригады медиков со скорой помощи. Очевидцы вызвали полицию, правоохранители передали найденный на месте происшествия обгоревший гаджет.

Смартфон, взорвавшийся в руках москвича / Фото: Mash

По информации Mash, взорвался китайский смартфон Honor. Такими пользовались боевики ХАМАС до и во время атаки 7 октября 2023 года.

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Однако этот случай не связывают со взрывами гаджетов в Ливане. Скорее всего, у устройства просто перегрелся аккумулятор.

Напомним, в Ливане два дня подряд массово взрывались устройства связи. Сначала это были пейджеры, дальше рации. В результате взрывов погибли по меньшей мере 32 человека, около 3,5 тысячи получили ранения.

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