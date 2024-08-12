В Москве вандалы облили красной краской посольство Литвы: как отреагировал МИД

Литва осудила нападение на свое посольство в Москве.

В Москве посольство Литвы в России было залито красной краской. Министерство иностранных дел Литвы подтвердило эту информацию.

Об этом сообщило издание LRT.lt

"Сегодня утром четыре человека в масках обмазали красной краской вход в посольство Литвы в Москве. МИД Литовской Республики вызвал представителя России и вручили ему строгую ноту протеста", — отметили в МИД и добавили, что нота была передана советнику посольства Андрею Гасюку.

Согласно данным МИД, "сотрудники полиции РФ, обеспечивавшие внешнюю охрану посольства, на нападение не отреагировали, а вызванная полиция прибыла позже, чем через полчаса".

Литва в ноте требует от Российской Федерации соблюдения международных обязательств, принятия всех мер по обеспечению сохранности имущества и помещений посольства, расследованию акта вандализма и привлечения виновных к ответственности.

Посольство Литвы в Москве облили красной краской

"Просим также дать разъяснение, почему обеспечивающие охрану сотрудники Российской Федерации не отреагировали на нападение и как будет обеспечено, чтобы подобные нападения и халатная работа сотрудников службы безопасности посольства не повторились в будущем", — сообщили в МИД.

Согласно записям входы в посольство покрыты красной краской, пострадала также вывеска посольства Литвы, на которой остались красные отпечатки ладоней.

В 2022 году Литва официально отозвала своего полномочного представителя в Москве Эйтвидаса Баярунаса.

Напомним, в Литве уволили сотрудницу Департамента миграции за незаконное получение российского гражданства и сокрытие этого факта. В ходе внутреннего расследования также был лишен ее литовского паспорта.