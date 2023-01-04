В Москве ударят лютые морозы: придется пережить самые холодные дни с начала века

В столице РФ в течение пяти дней температура воздуха не будет подниматься выше -20 градусов.

В российском Гидрометцентре предупредили жителей столицы государства-агрессора о небывалых с начала этого столетия морозах. В течение пяти дней в Москве температура воздуха будет достигать -26 градусов и ниже.

По прогнозу синоптиков, резкое похолодание начнется в пятницу, 6 января, когда по юлианскому календарю православные празднуют Рождество.

"В субботу ночью в Москве будет от -24 до -26 градусов, а в области местами до -29, и даже -30. Днем потепления тоже не стоит ожидать, ведь максимальные значения -20...-22 градуса", - сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он также уточнил, что в рождественскую ночь температура в Москве опустится до -27°C.

По словам российского метеоролога, такая аномальная погода считается опасным явлением и возникает из-за редкого ультраполярного процесса, при котором воздушные массы движутся с северо-востока на юго-запад.

"Это будет самый холодный 5-дневный период за последние 23 года, то есть с начала 21 века", - подытожил он.

Напомним, в воскресенье, 1 января, в центре Москвы было жарко – здесь вспыхнул трехэтажный ресторан "Тарас Бульба". Огонь быстро распространился, началось обрушение конструкций.

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