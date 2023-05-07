В Москве возле академии ФСБ разгорелся сильный пожар: улицы охватили "облака" черного дыма (фото)

Пропагандисты утверждают, что в Москве загорелись стройматериалы.

В Москве возле академии ФСБ в воскресенье, 7 мая, вспыхнул сильный пожар. В небо поднимают клубы черного дыма.

Об этом сообщают пропагандистские телеграмм-каналы, публикующие фото сильного пожара.

Новый сильный пожар вспыхнул на юго-западе столицы страны-агрессора. Россияне публикуют фото с места сильного возгорания и отмечают, что рядом находится академия ФСБ.

В Москве загорелся сильный пожар. Фото: русская пропаганда.

Российские пропагандисты утверждают, что в Москве горит помещение в одном из жилых комплексов. Также там убеждают, что пожар вспыхнул 40 квадратных метров и там горят "стройматериалы".

Информации о потерпевших пока нет.

В Москве снова сильный пожар. Фото: русская пропаганда.

Напомним, в столице страны-агрессора Москве 4 мая вспыхнул сильный пожар. Горело административное здание, магазин и автосервис. Был риск распространения огня на другие помещения.

Ранее в России горел завод по изготовлению артиллерии. Также в апреле 2023 года в РФ почти полностью сгорела деревня Сосьва Свердловской области. Были уничтожены жилые дома, предприятия и даже местная колония.

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