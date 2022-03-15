В Москве возле храма задержали девушку с цитатой заповеди Божьей на плакате: фото

Российские правоохранители массово задерживают людей, высказывающихся против войны в Украине.
В Москве полиция задержала девушку возле храма с плакатом, на котором была написана одна из заповедей Божьих.
Об этом сообщает телеграм-канал Pravda Gerashchenko.
"В Москве у храма Христа Спасителя задержали девушку с плакатом "6-я заповедь. Не убий". Вдумайтесь, задерживают за цитирование 10 заповедей", — говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян бороться, чтобы РФ не превратилась в обширную Северную Корею. Также он поблагодарил всех, кто выходит на протесты, и лично выразил благодарность журналистке Марине Овсянниковой, которая ворвалась в студию "Первого канала" России с плакатом против войны.