В Москве возле храма задержали девушку с цитатой заповеди Божьей на плакате: фото

В Москве возле храма задержали девушку с цитатой заповеди Божьей на плакате: фото

Российские правоохранители массово задерживают людей, высказывающихся против войны в Украине.

В Москве полиция задержала девушку возле храма с плакатом, на котором была написана одна из заповедей Божьих.

Об этом сообщает телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

"В Москве у храма Христа Спасителя задержали девушку с плакатом "6-я заповедь. Не убий". Вдумайтесь, задерживают за цитирование 10 заповедей", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян бороться, чтобы РФ не превратилась в обширную Северную Корею. Также он поблагодарил всех, кто выходит на протесты, и лично выразил благодарность журналистке Марине Овсянниковой, которая ворвалась в студию "Первого канала" России с плакатом против войны.