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В Москве возле квартиры военкора нашли подозрительную посылку — ее подкинул "Дед Мороз"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
743
Время на прочтение
1 мин
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В Москве возле квартиры военкора нашли подозрительную посылку — ее подкинул "Дед Мороз"

Москва/фото иллюстративный / Фото: Associated Press

Пакет лежит на лестничной клетке третьего этажа.

В центре Москвы "Дед Мороз" испугал россиян подозрительным пакетом, который он оставил в подъезде.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, Дед Мороз оставил подозрительный пакет в одном из подъездов на улице Шаболовка в центре Москвы.

Квартиру, рядом с которой нашли посылку, раньше снимал один из военкоров. Но недавно уехал. Сейчас там живут другие люди. Пакет лежит на лестничной клетке третьего этажа. Его осматривают кинологи.

Напомним, что в Москве вспыхнул большой пожар на электрозаводе.

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Дата публикации
Просмотры
743
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