В Москве возле квартиры военкора нашли подозрительную посылку — ее подкинул "Дед Мороз"

Пакет лежит на лестничной клетке третьего этажа.
В центре Москвы "Дед Мороз" испугал россиян подозрительным пакетом, который он оставил в подъезде.
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
Как отмечается, Дед Мороз оставил подозрительный пакет в одном из подъездов на улице Шаболовка в центре Москвы.
Квартиру, рядом с которой нашли посылку, раньше снимал один из военкоров. Но недавно уехал. Сейчас там живут другие люди. Пакет лежит на лестничной клетке третьего этажа. Его осматривают кинологи.
Напомним, что в Москве вспыхнул большой пожар на электрозаводе.
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