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В Москве вручили повестку гражданке Вьетнама, получившей российский паспорт два года назад

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В Москве вручили повестку гражданке Вьетнама, получившей российский паспорт два года назад

Фото: "Новая газета. Европа"

24-летняя Ву Хоанг Ань Нгуен работает аналитиком.

В Москве вручили повестку гражданке Вьетнама Ву Хоанг Ань Нгуен. Она получила паспорт РФ два года назад.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

"Допускаю, что приносят повестки всем подряд по прописке, а по моему имени, здесь пол не очевиден", - прокомментировала ситуацию Ву Хоанг Ань Нгуен.

Девушке 24 года. Она не имеет ничего общего с медицинским делом, не служит в войсках РФ. Ву Хоанг Ань Нгуен занимается аналитикой в компании.

11 октября двое мужчин в гражданской одежде вручили ей повестку по месту жительства.

После ее получения девушка посетила военкомат, чтобы получить разъяснение. Там ей предложили записаться в общий список и оставить номер телефона для уточнения.

Напомним, что в России мобилизованный мужчина выстрелил в военкома. Он приказал всем собравшимся покинуть зал, а затем открыл огонь.

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Дата публикации
Просмотры
1509
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