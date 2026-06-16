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В Москве все утро раздаются взрывы: россияне в панике, аэропорты парализованы, а на НПЗ пожар (фото, видео)
В Москве во время атаки беспилотников произошел «прилет» по важному объекту — местному НПЗ.
Утром 16 июня российскую столицу массированно атакуют хорошие беспилотники. Власти Москвы отчитываются о якобы сбитии БпЛА, а москвичи жалуются и паникуют.
Что известно об атаке на Москву читайте в материале ТСН.ua.
На рассвете и в течение утра в разных районах Москвы и области россияне снимали БпЛА, которые пролетали над их домами. На фоне раздавались взрывы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы уничтожении 60 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Тем временем Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево. Кроме того, временно приостановили работу Домодедово и Жуковский.
Атаки на НПЗ Москвы — что известно
Телеграмм-канал ASTRA сообщал, что очевидцы сообщали в разных пабликах о работе ПВО в подмосковном Павловском Посаде. Якобы один из БПЛА был сбит над городом.
Заметим, разные ресурсы информируют, что «прилетело» по крупнейшем НПЗ Москвы. В частности, подтвердил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
«Есть попадание в Московский НПЗ. Чем больше Путин будет отказываться завершить войну, тем больше Россия будет гореть», — подчеркнул он.
Позже и Собянин подтвердил атаку на нефтеперерабатывающий завод в столице. По его словам, объект повредил только один беспилотник.
«Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — подчеркнул мэр Москвы.
Заметим, что Московский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру «Газпром нефти». Он работает с 1938-го. Предприятие считается одним из крупнейших НПЗ России — имеет мощность около 11 млн. тонн нефти в год.
Атака на Москву - фото, видео
Как сообщалось, этой ночью в Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу . После удара вспыхнул пожар. Российская сторона традиционно утверждает, что якобы воспламенение возникло из-за падения обломков сбитого БпЛА.
Напомним, 12 мая Москву в день России атаковали дроны. Столичные власти утверждали о сбитии целей на подлете в город, а Минобороны России отчитывалось о сотнях уничтоженных БпЛА.