В Москве вспыхнул масштабный пожар: что горит (фото, видео)

Охваченное огнем здание обрушилось на всей площади.
На западе Москвы утром 25 сентября вспыхнул масштабный пожар на складе автозапчастей.
Об этом сообщают российские медиа и телеграм-каналы.
Утро в Москве началось с сильного пожара: загорелся склад автозапчастей по улице Горбунова. Огонь охватил площадь в 600 кв. м. Впоследствии появилось сообщение, что здание обрушилось на всей площади.
Небо над городом затянуло густым черным дымом. Очевидцы сообщали о звуках взрывов на месте чрезвычайной ситуации.
На месте происшествия работало более 50 спасателей и 16 единиц техники. Они локализовали и позже потушили пожар.
О пострадавших пока не сообщается. Причины пожара неизвестны.
К слову, 31 августа в Москве возник мощный пожар в трехэтажном административном здании. Огонь тушили вертолеты и корабль.
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