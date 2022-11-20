В Москве вспыхнул масштабный пожар: горят магазины, в огне заблокированы люди

В России сегодня, 20 ноября, произошел масштабный пожар. Там в Москве горит складское помещение.
Россия снова пылает. В этот раз в Москве загорелись складские помещения, в которых расположены магазины светильников, мебели и цветов.
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
Как стало известно, информация о пожаре начала поступать около 15:00. На Комсомольской площади в Москве загорелось двухэтажное здание, которое используется как складское помещение. Площадь пожара достигла двух тысяч "квадратов". В здании произошло разрушение на площади 500 квадратных метров. В здании по-прежнему находятся заблокированные россияне.
Пожар планируется тушить вертолетом Ка-32.
Напомним, что в Белгородской области России произошел взрыв 19 ноября, а местные власти заявили о якобы обстреле города Шебекино. Здание, где произошел взрыв, было разрушено, и там загорелся пожар.
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