В Москве вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре: внутри находятся люди (видео)

В столице государства-агрессора Москве с утра, 3 июня, вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза".
Площадь возгорания составляет более 1000 квадратных метров, внутри помещения могут и дальше находиться люди.
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
Пожару в бизнес-центре присвоен самый высокий ранг опасности. Российские спасатели вывели из помещения 120 человек, однако там и дальше могут находиться сотрудники бизнес-центра.
Сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. О количестве потерпевших и погибших российские пропагандисты не сообщают.
Напомним, за сутки российские оккупанты обстреляли Донбасс авиацией, "Ураганами" и ракетами "воздух-земля". Под ударом оказались 17 населенных пунктов, есть погибшие и раненые мирные жители. Разрушения претерпели 35 гражданских объектов — жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.
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