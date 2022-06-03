В Москве вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре: внутри находятся люди (видео)

В Москве вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре: внутри находятся люди (видео)

В столице государства-агрессора Москве с утра, 3 июня, вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза".

Площадь возгорания составляет более 1000 квадратных метров, внутри помещения могут и дальше находиться люди.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Пожару в бизнес-центре присвоен самый высокий ранг опасности. Российские спасатели вывели из помещения 120 человек, однако там и дальше могут находиться сотрудники бизнес-центра.

Сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. О количестве потерпевших и погибших российские пропагандисты не сообщают.

Напомним, за сутки российские оккупанты обстреляли Донбасс авиацией, "Ураганами" и ракетами "воздух-земля". Под ударом оказались 17 населенных пунктов, есть погибшие и раненые мирные жители. Разрушения претерпели 35 гражданских объектов — жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.

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