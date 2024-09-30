В Москве вспыхнул мощный пожар в многоквартирном доме: люди прыгают из окон

Житель дома выпрыгнул из окна во время пожара.
Сильный пожар произошел в жилом доме в районе Дегунино в Москве.
Об этом информируют рос"СМИ".
Горят несколько этажей здания. По предварительным данным, пострадали несколько человек. На место ЧП выехали сотрудники МЧС.
Местные рассказали, что слышали взрывы. А у места пожара лежат баллоны с газом.
В общей сложности жильцы дома слышали восемь взрывов. После этого начали разрушаться конструкции дома.
Из квартир идет густой белый дым и не видать огня. Место происшествия оцеплено сотрудниками МЧС. У дома стоит две скорые помощи.
Житель дома выпрыгнул из окна во время пожара в ЖК "Селигер сити".
Спасатели эвакуировали четырех человек: троих взрослых и одного ребенка с шестого этажа.
Напомним, в Ростовской области загорелся пожар после атаки беспилотников. Больше об этом читайте в новости.
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