В Москве вспыхнуло здание Федеральной таможенной службы и склады

В ночь на 8 сентября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что в Москве вспыхнул пожар.

Первоначально информировали, что огонь вспыхнул на востоке Москвы.

В районе Новогиреево (район Москвы – ред.) был виден большой столб черного дыма, пожар на улице Кусковской. По данным МЧС, заявка поступила из здания, где находится Федеральная таможенная служба. На место выехали оперативные службы.

Также на месте пожара в Новогирееве слышны звуки взрывов. По предварительной информации, горят склады, площадь пожара уточняется.

"Горы-горы ясно, чтобы не погасло", — комментируют видео в социальных сетях.

Позже рос "СМИ" сообщили следующее: "пожар произошел в ночь на пятницу на востоке Москвы - на улице Кусковской, 26б, в Новогиреево горит склад, сообщает столичный главк МЧС.

"Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу находится среди прочего склад холодильников", - говорится в сообщении.

Пожар в Москве пылал долго. Мол, «тушение усложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания». Информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано более 90 человек и 29 единиц техники.

Напомним, что ранее в Курске был слышен звук взрыва.

В августе на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв.

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