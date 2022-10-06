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В Москве взорвался автомобиль и вспыхнул пожар: вероятный поджигатель выкрикивал лозунги против войны (видео)

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Просмотры
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В Москве взорвался автомобиль и вспыхнул пожар: вероятный поджигатель выкрикивал лозунги против войны (видео)

Скриншот с видео

У известного делового центра загорелись две машины, а вероятного поджигателя уже задержали.

В Москве 6 октября взорвался автомобиль у башни "Федерация" делового центра "Москва-Сити". В результате взрыва горят две машины.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Подписчики каналов присылают видео с двумя горящими авто. Из них валит густой дым. Однако пожар уже локализовали работающие на месте чрезвычайники.

"По словам очевидцев, автомобиль возле "Москва-Сити" поджег мужчина. Он стоял в 25 метрах от входа и бросал в машины что-то похожее на бутылки или петарды. Поджигателя уже задержала полиция", – говорится в сообщении.

На видео также зафиксирован момент задержания предполагаемого поджигателя. Отмечается, что мужчина выкрикивал какие-то политические лозунги, однако не указано их содержание.

По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно: разбивал свой телефон, держал в руках мягкую игрушку и неустанно кричал.

В то же время Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина выкрикивал антивоенные лозунги. Также сообщается, что по предварительной версии, в руках вероятного поджигателя были бутылки с зажигательной смесью.

Поджоги в России

Напомним, в августе в Москве женщина в знак протеста против войны в Украине подожгла автомобиль BMW X6 заместителя начальника управления Генштаба вооруженных сил России Евгения Секретарева. Он в своей должности отвечал за военную цензуру.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жители российской глубинки сожгли уже десятки военкоматов коктейлями Молотова. А с начала "частичной мобилизации" поджоги участились.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3753
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