В Москве взорвался автомобиль и вспыхнул пожар: вероятный поджигатель выкрикивал лозунги против войны (видео)

У известного делового центра загорелись две машины, а вероятного поджигателя уже задержали.
В Москве 6 октября взорвался автомобиль у башни "Федерация" делового центра "Москва-Сити". В результате взрыва горят две машины.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Подписчики каналов присылают видео с двумя горящими авто. Из них валит густой дым. Однако пожар уже локализовали работающие на месте чрезвычайники.
"По словам очевидцев, автомобиль возле "Москва-Сити" поджег мужчина. Он стоял в 25 метрах от входа и бросал в машины что-то похожее на бутылки или петарды. Поджигателя уже задержала полиция", – говорится в сообщении.
На видео также зафиксирован момент задержания предполагаемого поджигателя. Отмечается, что мужчина выкрикивал какие-то политические лозунги, однако не указано их содержание.
По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно: разбивал свой телефон, держал в руках мягкую игрушку и неустанно кричал.
В то же время Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина выкрикивал антивоенные лозунги. Также сообщается, что по предварительной версии, в руках вероятного поджигателя были бутылки с зажигательной смесью.
Поджоги в России
Напомним, в августе в Москве женщина в знак протеста против войны в Украине подожгла автомобиль BMW X6 заместителя начальника управления Генштаба вооруженных сил России Евгения Секретарева. Он в своей должности отвечал за военную цензуру.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жители российской глубинки сожгли уже десятки военкоматов коктейлями Молотова. А с начала "частичной мобилизации" поджоги участились.
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