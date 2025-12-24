ТСН в социальных сетях

В Москве взорвался автомобиль возле полицейского участка, где погиб Сарваров: пострадали сотрудники ГНС

В Москве на юге города произошел взрыв автомобиля — по предварительным данным, ранения получили по меньшей мере два сотрудника дорожно-патрульной службы.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрыв в Москве

Взрыв в Москве / © из соцсетей

В российской столице, на юге Москвы, снова взорвался автомобиль. Инцидент произошел на Ясеневой улице недалеко от полицейского участка, о чем сообщают местные жители.

Затем в Следственном комитете РФ уточнили, что взрыв произошел на улице Елецкой. В результате происшествия пострадали двое сотрудников ГНС.

«Следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ГНС. По факту взрыва возбуждено уголовное дело», - говорится в официальном сообщении.

Пока обстоятельства взрыва и его причины выясняются. Информации о других пострадавших или возможных мотивах происшествия российские правоохранительные органы не обнародовали.

