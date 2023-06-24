В Москве взяли под охрану важные объекты: генерал Суровикин призвал наемников "Вагнера" остановиться

В столице государства-агрессора по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

В ночь на 24 июня в столице государства-агрессорки Москве на фоне антикремлевских заявлений главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты. Генерал российской армии Виктор Суровикин призвал "вагнеровцев" "остановить колонны".

Как сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС, в Москве ужесточены меры безопасности.

По словам собеседника пропагандистов из силовых структур, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры взяты под усиленную охрану. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования) Росгвардии.

На улицах Москве в ночь на 24 июня появилась военная техника / Фото: скриншот с видео

На улицах Москве в ночь на 24 июня появилась военная техника

Тем временем российский генерал Виктор Суровикин записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер" с призывом "остановить колонны" и "вернуться в пункты постоянной дислокации". Бывший руководитель "спецоперации" в Украине призывает вагнеровцев "сложить оружие" и решать все вопросы "мирным путем".

Вслед за генералом Суровикиным к наемникам ЧВК "Вагнер" обратился первый заместитель начальника Главного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заявивший, что воюет вместе с ними с 2014 года и призвал их "одуматься".

В ответ на призывы российских генералов в Telegram-канале ЧВК "Вагнер" появилось сообщение следующего содержания: "Все генералы, с трясущимися руками обращающиеся к музыкантам с призывами остановиться уже фактически подписали себе приговор".

Генералу Суровикину "вагнеровцы" обещают припомнить сдачу Херсона.

Напомним, вечером в пятницу, 23 июня, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении ракетного удара по "вагнеровцам". ФСБ РФ возбудило дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина.

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