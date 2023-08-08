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В Москве за пару километров от Кремля замечены беспилотники: что известно

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Москве за пару километров от Кремля замечены беспилотники: что известно

Российские силовики у Кремля / Фото: Associated Press

По основной версии, Федеральная служба охраны РФ теперь будет якобы следить за кортежем Путина с воздуха.

В Москве произошел странный инцидент с беспилотниками. Россияне в нескольких километрах от Кремля заметили неизвестные квадрокоптеры и вызвали полицию

Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Когда беспилотниками заинтересовались спецслужбы и московская полиция, выяснилось, что квадрокоптеры якобы принадлежат Федеральной службе охраны РФ, сотрудники которой отрабатывают наблюдение за кортежем Путина с воздуха.

"Несколько человек сообщили о странных событиях в самом центре столицы днем 7 августа. Очевидцы наблюдали подозрительные квадрокоптеры в небе и людей на крышах зданий на Новом Арбате в паре км от Кремля. На место срочно стала съезжать полиция, спецслужбы. В ходе разбирательств выяснилось, что на крышах находятся сотрудники ФСО, которые, как они заявили, проводят учения.  По основной версии, ФСО теперь будет следить за  президентским кортежем с воздуха", — говорится в сообщении ВЧК-ОГПУ.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, несколько беспилотников атаковали башни "Москва-Сити" в столице РФ, где расположены офисы российских министерств.

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Дата публикации
Просмотры
512
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