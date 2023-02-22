В Москве задержали экс-капитана ФСБ, ставшего женщиной во время войны

Трансгенденную женщину обвиняют в попытке покинуть территорию РФ, несмотря на то, что ей это запрещено как носителю государственной тайны.

В среду, 22 февраля, в столице государства-агрессорки Москве задержали Екатерину Майерс, которая до смены пола была капитаном Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александром Чумаковым.

Об этом сообщает "Осторожно, Media" со ссылкой на Telegram-канал самой Майерс.

В отношении экс-сотрудника ФСБ возбудили уголовное дело из-за попытки уехать из РФ. Еще в декабре 2022 года Екатерина Майерс была задержана в московском аэропорту Домодедово, когда трансгендерная женщина собиралась улететь в Мексику в отпуск. Тогда спецслужбы продержали россиянку в зоне пограничного контроля 10 часов, но в конце концов отпустили домой.

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Сегодня в ее квартиру пришла полиция с обыском. По словам подруги трансгендерной женщины, правоохранители изъяли у нее личный дневник, протоколы заседаний (судебных и со службы), ЛГБТ-литературу, а также флакон с гормонами, которые женщина принимает после смены пола.

Майерс отвезли в следственное управление ФСБ, с тех пор она не выходит на связь.

До смены пола Александр Чумаков работал в пограничной службе ФСБ, уволившись со службы в конце 2021 года. Трансгендерный переход совершил летом прошлого года. Как бывший сотрудник ФСБ и носитель государственной тайны Чумаков-Майерс не имеет права покидать территорию страны до 2026 года.

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