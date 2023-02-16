В Москве задержали гея из Чечни, приехавшего из Нидерландов на похороны отца

В Москве, в аэропорту Домодедово, задержали 28-летнего Идриса Арсамикова из Чечни, приехавшего из Нидерландов на похороны отца.

Об этом сообщает Telegram-канал "Кризисная группа CК SOS".

В источнике говорится, что Идрис во время задержания пограничниками успел лишь сообщить, что они отвели его в подвал. Пока связи с парнем нет.

Фото: Идрис Арсамиков, Telegram-канал "Кризисная группа CК SOS"

"Ему сообщили, что за ним отправили чеченских силовиков. До этого Идрис был задержан на территории республики и избит, после чего его отпустили. По словам полицейских, задержание связано с "некоторыми проблемами в Чечне". Сам Идрис объясняет, что его преследуют" из-за гомосексуальности. В Чечне ему грозит смертельная опасность», — пишет кризисная группа", — пишет "Кризисная группа CК SOS".

Правозащитники отмечают, что впервые Идрис был задержан в Чечне, под Грозным, летом 2018 года. Его удерживали в подвале и пытали, поскольку силовикам стало известно о его интимной связи с мужчиной. Тогда Идрису удалось сбежать с помощью правозащитников и эмигрировать в Нидерланды.

Напомним, в 2017 году представительница МИД России Мария Захарова обратилась к Рамзану Кадырову и попросила организовать журналистам поездку в республику, чтобы выяснить, "есть там геи или нет, лично". Так она ответила на вопросы представителя финской прессы Эркки Микконена о притеснениях представителей ЛГБТ+ сообщества в Чечне.

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