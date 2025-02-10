На жалобу управляющей в ресторана приехали полицейские, забрали мужчину и отвезли в отдел. Где сейчас находится Жаров, неизвестно.

В среду, 5 февраля, в Москве задержали уроженца Бердянска Запорожской области, якобы выражавшего "антироссийские" лозунги о войне в Украине в ресторане "Хатико".

Как стало известно ASTRA, на посетителя, 29-летнего Романа Жарова, пожаловалось управляющее кафе. По ее словам, он устроил "скандал", угрожал поджечь заведение и высказывался против России.

На жалобу управляющей "Хатико" приехали полицейские, забрали Жарова и отвезли в отдел. Когда его начали опрашивать, мужчина якобы ударил кулаком по лицу одному из сотрудников, находившемуся в гражданской одежде. Тот получил рану губы.

Где сейчас находится Жаров, неизвестно. Что именно выкрикивал он в кафе, тоже непонятно.

Согласно данным СМИ, Жаров находится в России как минимум с 2016-2017 годов.

Напомним, что Украина активно отвечает на удары России, постоянно атакующей мирные города и критическую инфраструктуру. Украинские силы используют стратегию активного реагирования, включающую разведывательные действия и многократные удары по конкретным объектам.