В Москве задержали женщину, которая "дискредитировала" российскую армию тортами (фото)

Кондитерку отвезли в полицейский отдел, где составили на нее протокол об административном правонарушении.

Вечером 27 апреля к известной в соцсетях московскому кондитеру Анастасии Чернышевой, выпекающей торты с антивоенными надписями, пришла полиция.

Об этом сообщает издание, специализирующееся на мониторинге арестов в России, "ОВД-Инфо" со ссылкой на ее защитницу Юлию Евдокимову.

"Московская полиция приехала домой к Анастесии Чернышевой, которая выпекает торты, жертвует на благотворительность и выступает против войны", — говорится в сообщении.

Кондитера, имеющую 23 тысячи подписчиков в сети Instagram, забрали в отдел полиции, где на нее составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ о "дискредитации" армии.

В мониторинговой группе предполагают, что причиной задержания и привлечения к административной ответственности стал пост в социальных сетях с изготовленными Анастасией тортами, на которые нанесены антивоенные надписи и символы. Некоторые кондитерские изделия изготовлены в цветах украинского флага, а на других написано: "Россия будет свободной", "Свободу России, мир Украине" и "Нет *****".

Чернышева много лет выпекает торты под брендом "Хлеб и зрелища", онлайн-страница, на которой она размещает свои творения, пока недоступна. Но фотографии тортов Анастасии Чернышевой доступны в соцсетях.

Один из тортов московской кондитерки Анастасии Чернышевой, задержанной за "дискредитацию" армии РФ / Фото: из соцсетей

Один из тортов московской кондитерки Анастасии Чернышевой, задержанной за "дискредитацию" армии РФ / Фото: из соцсетей

Как известно, статьи о "дискредитации" российской армии и "фейках" о Вооруженных силах России появились в Уголовном кодексе и КоАП РФ после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. За ними возбуждены сотни административных и уголовных дел. Фигуранты уголовных дел о "фейках" и повторной "дискредитации" армии приговариваются к длительным реальным срокам заключения.

Напомним, в России будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии".

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