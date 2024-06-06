В Москве задержан известный французский политолог: в чем его обвиняют

Посетившего Москву гражданина Франции обвинили в целенаправленном сборе сведений из сферы военной деятельности России. По такому обвинению в четверг, 6 июня, его задержали сотрудники российского Следственного комитета.

В официальном сообщении Следкома РФ не названа фамилия задержанного француза.

В силовом ведомстве утверждают, что задержанный должен был подать документы на включение самого себя в реестр "иноагентов", однако не сделал этого. Ему "инкриминируются" неоднократные посещения территории России, в частности города Москвы, где он проводил встречи с гражданами Российской Федерации.

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РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники утверждает, что российские силовики задержали 48-летнего Лорана Винатье — сотрудника Центра гуманитарного диалога, базирующегося в Женеве. Этот французский политолог специализируется на России, Чечне, Кавказе и Центральной Азии.

В отношении француза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Это преступление менее серьезно, чем обвинение в шпионаже.

Другие подробности пока неизвестны. Посольство Франции в России задержание не комментировало.

Напомним, в России засуетились после того, как появилась информация о вероятном появлении французских инструкторов в Украине. В Кремле даже разразились угрозами.

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