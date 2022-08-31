В Москве задержан пропагандист известного государственного информагентства: что произошло

В России власти приказали полиции следить за "небом", потому что там опасаются "акта с помощью беспилотника" в крупных городах.

Поэтому российская полиция уже задержала 44-летнего пропагандиста государственного информационного агентства ТАСС, который запускал беспилотник в Москве.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Руководство российской полиции приказало своим сотрудникам "следить за небом", поскольку у них якобы есть информация о попытке "организовать акт" с помощью беспилотника в одном из крупных городов государства-агрессора.

Теперь российская полиция может массово задерживать операторов дронов. В Москве уже есть первый задержанный – это 44-летний пропагандист информагентства ТАСС, запустивший беспилотник вблизи помещения Минобороны РФ на улице Пресненский Вал. После этого его увезли в отдел полиции.

"Кроме того, сотрудников, работающих с информаторами, попросили предупредить своих информаторов — теперь им нужно более тщательно относиться к любой информации о возможных террористических актах. Такие слухи велено сразу передавать кураторам в МВД", — говорится в сообщении.

Напомним, в России начинают мобилизацию жителей из больших городов. Оккупанты планируют ими укрепить оборону Крыма.

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