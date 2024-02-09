В Москве загорелась многоэтажка: площадь возгорания 4000 квадратных метров (видео)

Пожару предоставлен повышенный ранг.
В российской столице города Москва начался пожар в одной из многоэтажек, из-за чего пришлось эвакуировать 400 жителей дома.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
Сообщается, что возгорание произошло в шестиэтажном здании на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Аэропорт".
Пожару предоставлен повышенный ранг. Площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы вспыхнул масштабный пожар, спасатели не могут его погасить.
Кроме того, мы ранее информировали, что в центре Москвы загорелся офис коммунистов, люди зовут на помощь.
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