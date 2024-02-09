В Москве загорелась многоэтажка: площадь возгорания 4000 квадратных метров (видео)

В российской столице города Москва начался пожар в одной из многоэтажек, из-за чего пришлось эвакуировать 400 жителей дома.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Сообщается, что возгорание произошло в шестиэтажном здании на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Аэропорт".

Пожару предоставлен повышенный ранг. Площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы вспыхнул масштабный пожар, спасатели не могут его погасить.

Кроме того, мы ранее информировали, что в центре Москвы загорелся офис коммунистов, люди зовут на помощь.

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