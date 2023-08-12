В Москве загорелся автомобиль из автопарка Кремля: кому он принадлежит (фото)

В пятницу, 11 августа, на Ленинградском проспекте в Москве загорелся автомобиль BMW с правительственными номерами.

Как сообщает Telegram-канал Baza, авто принадлежит автобазе управления администрации президента Путина.

По невыясненным причинам загорелся двигатель кремлевской "бехи". В результате пожара немного сгорел и салон автомобиля.

На месте происшествия вскоре появились пожарные, потушившие пламя. В салоне автомобиля, по предварительной информации, никого не было.

Пожарные потушили пожар у BMW чиновника администрации Путина / Фото: скриншот с видео

За открытыми источниками, на которые ссылается Telegram-канал, машина закреплена за заместителем начальника управления президента Российской Федерации по государственным наградам Сергеем Зубковым.

Официально информация до сих пор не подтверждена.

Напомним, в августе 2022 года дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Московской области.

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