В Москве вспыхнул большой пожар на электрозаводе (фото, видео)

Завод производит электротехническое оборудование для всех отраслей, в том числе оборонного комплекса.
На электрозаводе в Москве вспыхнул масштабный пожар вечером 7 декабря.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Из здания завода на Электрозаводской улице Москвы валит густой черный дым. На место следуют пожарные.
Очевидцы сняли на видео пламя и дым, поднимающийся с Преображенской набережной. По данным пабликов, загорелся один из промышленных корпусов.
О пострадавших и причине пожара не сообщается.
Заметим, электрозавод был построен в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование для всех отраслей, в том числе оборонного комплекса.
К слову, ранее в этот же день в российском Улан-Удэ во время взлета загорелся грузовой самолет. Очевидцы сняли на видео охваченное огнем авиасудно в небе.
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