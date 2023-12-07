В Москве вспыхнул большой пожар на электрозаводе (фото, видео)

Завод производит электротехническое оборудование для всех отраслей, в том числе оборонного комплекса.

На электрозаводе в Москве вспыхнул масштабный пожар вечером 7 декабря.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Из здания завода на Электрозаводской улице Москвы валит густой черный дым. На место следуют пожарные.

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Очевидцы сняли на видео пламя и дым, поднимающийся с Преображенской набережной. По данным пабликов, загорелся один из промышленных корпусов.

О пострадавших и причине пожара не сообщается.

Заметим, электрозавод был построен в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование для всех отраслей, в том числе оборонного комплекса.

Пожар на электрозаводе в Москве 7 декабря / Фото: российские паблики

Пожар на электрозаводе в Москве 7 декабря / Фото: российские паблики

На электрозаводе в Москве – большой пожар

К слову, ранее в этот же день в российском Улан-Удэ во время взлета загорелся грузовой самолет. Очевидцы сняли на видео охваченное огнем авиасудно в небе.

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