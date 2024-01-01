В Москве загорелся огромный ангар с дизтопливом и горнолыжный комплекс

Пожар в Москве – на западе столицы России загорелся ангар с дизельным горючим на площади около 1000 квадратов.

По информации SHOT, двухэтажное металлическое здание с пристройкой на территории горнолыжного комплекса "Лата Трек" вспыхнуло в начале двух часов ночи.

Пока на месте работают пожарные, данных о пострадавших пока не было.

Также пожар произошел на Рублевском шоссе.

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По информации Mash, горит горнолыжный комплекс. Площадь возгорания составляет 800 квадратов. Информации о пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС.

Горнолыжный комплекс горит на крылатских холмах в Москве, — информирует рос "СМИ" Baza. Площадь пожара – 800 кв. метров. Столбы черного дыма видны издалека. На месте работают наряды МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Жители района сообщают о взрывах некоторых цистерн с топливом на территории комплекса. Но, вероятнее всего, это разрывающиеся звуки фейерверков.

Напомним, что во временно оккупированном Донецке – взрывы: есть раненые и погибшие.

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