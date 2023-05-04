В Москве вспыхнул сильный пожар: горят админздание, магазин и автосервис

Пожар в Москве виден даже в других районах.

В столице страны-агрессора в Москве вспыхнул сильный пожар. Горит административное здание, магазин и автосервис. Есть риск распространения огня на другие помещения.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Российские пропагандисты сообщают, что сильный пожар вспыхнул на улице Ереванской на юге столицы страны-террориста. Там горит административное здание.

На юге Москвы вспыхнуло административное здание

Пропагандисты утверждают, что якобы люди успели выбежать, однако огонь очень быстро распространяется. Они сообщают, что уже загорелся магазин и автосервис. Есть риск распространения на другие постройки. Пожар настолько мощный, что он виден в других районах.

О причинах возникновения возгорания не сообщают.

Напомним, в Москве полиция ловила "сине-желтого голубя-диверсанта", который "бомбил" россиян минами.

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