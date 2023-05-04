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В Москве вспыхнул сильный пожар: горят админздание, магазин и автосервис

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4436
Время на прочтение
1 мин
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В Москве вспыхнул сильный пожар: горят админздание, магазин и автосервис

В Москве 4 мая загорелся сильный пожар.

Пожар в Москве виден даже в других районах.

В столице страны-агрессора в Москве вспыхнул сильный пожар. Горит административное здание, магазин и автосервис. Есть риск распространения огня на другие помещения.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Российские пропагандисты сообщают, что сильный пожар вспыхнул на улице Ереванской на юге столицы страны-террориста. Там горит административное здание.

На юге Москвы вспыхнуло административное здание

На юге Москвы вспыхнуло административное здание

Пропагандисты утверждают, что якобы люди успели выбежать, однако огонь очень быстро распространяется. Они сообщают, что уже загорелся магазин и автосервис. Есть риск распространения на другие постройки. Пожар настолько мощный, что он виден в других районах.

О причинах возникновения возгорания не сообщают.

Напомним, в Москве полиция ловила "сине-желтого голубя-диверсанта", который "бомбил" россиян минами.

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Дата публикации
Просмотры
4436
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