В Москве загорелся завод, занимающийся выпуском оборудования противопожарной безопасности: видео

По словам очевидцев, огонь очень быстро распространяется.
Вечером 3 декабря вспыхнул пожар в здании Московского завода специализированных автомобилей, являющегося одним из ведущих производителей прицепной техники в России.
Российские Telegram-каналы распространяют видео, на которых видны клубы дыма, языки пламени и обрушенная крыша в одном из помещений предприятия.
По словам очевидцев, огонь очень быстро распространяется.
На месте работает несколько пожарных расчетов. Пожару присвоен третий уровень сложности.
О причинах возгорания, возникшего в трехэтажном разноуровневом административно-производственном здании, и пострадавших в результате инцидента пока не сообщают.
Известно, что это многопрофильное предприятие занимается разработкой и производством специализированных автомобилей, медицинских комплексов и оборудования противопожарной безопасности.
Напомним, в воскресенье, 26 ноября, после мощного взрыва на тракторном заводе в российском городе Челябинске вспыхнул пожар. Над территорией предприятия вырос гигантский огненный "гриб".
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