В Москве заговорили о "нецелесообразности" продления "зернового соглашения" из-за санкций

По словам главы МИД РФ, соглашение осуществляется несправедливо из-за санкций в отношении российского сельскохозяйственного экспорта.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о "нецелесообразности" продления " зернового соглашения ", если с Москвы не будут сняты санкции, оказывающие влияние на сельскохозяйственный экспорт.
Об этом Вершинин сказал в интервью пропагандистским РосСМИ.
Как сказал Вершинин, Кремль "недоволен" некоторыми аспектами соглашения, поскольку оно осуществляется несправедливо из-за санкций в отношении российского сельскохозяйственного экспорта.
"Без ощутимых результатов по реализации меморандума Россия – ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны", – заявил Вершинин.
Соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней по состоянию на 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, РФ и Украиной.
Известно, что оккупанты обстреливают Очаковское направление, чтобы помешать привлечению Николаевщины к зерновому соглашению. Ротация здесь связана с тяжелым морально-психологическим состоянием врага.
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