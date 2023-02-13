В Москве заговорили о "нецелесообразности" продления "зернового соглашения" из-за санкций

По словам главы МИД РФ, соглашение осуществляется несправедливо из-за санкций в отношении российского сельскохозяйственного экспорта.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о "нецелесообразности" продления " зернового соглашения ", если с Москвы не будут сняты санкции, оказывающие влияние на сельскохозяйственный экспорт.

Об этом Вершинин сказал в интервью пропагандистским РосСМИ.

Как сказал Вершинин, Кремль "недоволен" некоторыми аспектами соглашения, поскольку оно осуществляется несправедливо из-за санкций в отношении российского сельскохозяйственного экспорта.

"Без ощутимых результатов по реализации меморандума Россия – ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны", – заявил Вершинин.

Соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней по состоянию на 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, РФ и Украиной.

Известно, что оккупанты обстреливают Очаковское направление, чтобы помешать привлечению Николаевщины к зерновому соглашению. Ротация здесь связана с тяжелым морально-психологическим состоянием врага.

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