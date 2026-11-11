В Москве заговорили о пактах о ненападении со странами НАТО: что известно

Россия и НАТО / © ТСН

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Россия допускает возможность заключения двусторонних пактов о взаимном ненападении с отдельными государствами — членами НАТО. Такие договоренности Москва рассматривает как один из возможных элементов новой архитектуры безопасности в Европе, обсуждение которой проходит в рамках мирного процесса по Украине.

Об этом заявил директор Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел РФ Алексей Дробинин, сообщает агентство Reuters.

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Три варианта новой системы безопасности

Дробинин представил свои предложения в ходе конференции по вопросам безопасности в Москве. Он обозначил три возможных формата международных соглашений, которые, по мнению российской стороны, могли бы стать основой новой системы безопасности в Европе.

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Первый вариант предусматривает создание коллективного оборонного союза или заключение двусторонних соглашений о взаимной военной помощи. В качестве примеров таких соглашений российский дипломат привел договоры Москвы с Беларусью и Северной Кореей.

Второй формат предусматривает политические обязательства не оказывать помощь противникам другой стороны в случае агрессии. По словам Дробинина, подобная модель уже реализована в соглашениях России с Ираном.

В качестве третьего варианта дипломат назвал двусторонние соглашения о взаимном ненападении.

«Например, подобные соглашения могут быть заключены, в частности, с отдельными государствами-членами НАТО, которые затем получат, например, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от Российской Федерации», — заявил Дробинин.

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Вопрос безопасности стал ключевым на переговорах

Тема формирования новой архитектуры безопасности для Европы также затрагивалась в ходе двухдневных переговоров по Украине в Абу-Даби.

Главный переговорщик от России Владимир Мединский заявил, что этот вопрос был одним из центральных в ходе встреч. При этом он не раскрыл подробностей обсуждений.

Переговоры в Абу-Даби возобновились на этой неделе впервые с февраля.

В Европе напомнили об Украине

Идея обсуждения общеевропейской системы безопасности вызывает неоднозначную реакцию среди европейских политиков.

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Часть из них выступает против таких дискуссий до достижения конкретных договоренностей о прекращении войны в Украине. По их мнению, первоочередной задачей должно быть согласование мер по Украине, в частности достижение прекращения огня.

В то же время американские официальные лица дали понять, что Соединённые Штаты готовы обсудить новую архитектуру безопасности в Европе.

Напомним, что после переговоров в Абу-Даби, завершившихся 11 ноября, руководитель российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о необходимости создания новой системы безопасности в Европе, которая, по его словам, могла бы обеспечить мир на континенте на десятилетия или даже столетия.

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