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В Москве закрыли воздушное пространство над аэропортом "Внуково": боятся неизвестного беспилотника

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1734
Время на прочтение
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В Москве закрыли воздушное пространство над аэропортом "Внуково": боятся неизвестного беспилотника

В российском аэропорту опасаются неизвестного беспилотника в небе, пишут пропагандисты. / Фото: Associated Press

Россияне боятся неизвестных дронов.

В столице государства-агрессора Москве вечером, 24 апреля, закрыли воздушное пространство над аэропортом "Внуково".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Сообщается, что воздушную зону над аэропортом "Внуково" временно закрыли из-за информации о якобы беспилотнике.

Также судя по данным портала FlightRadar, самолетов над аэропортом сейчас нет.

Напомним, сегодня в Москве заметили уже два беспилотника. Первый обнаружили утром 24 апреля, второй — уже вечером в двух километрах от места падения первого дрона.

Также 19 апреля власти Тульской области РФ заявили об обнаруженном в лесу в Щекинском районе неизвестном беспилотнике. Расстояние от места падения дрона до Москвы составляет около 200 км.

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Дата публикации
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1734
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