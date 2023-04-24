В Москве закрыли воздушное пространство над аэропортом "Внуково": боятся неизвестного беспилотника

Россияне боятся неизвестных дронов.
В столице государства-агрессора Москве вечером, 24 апреля, закрыли воздушное пространство над аэропортом "Внуково".
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Сообщается, что воздушную зону над аэропортом "Внуково" временно закрыли из-за информации о якобы беспилотнике.
Также судя по данным портала FlightRadar, самолетов над аэропортом сейчас нет.
Напомним, сегодня в Москве заметили уже два беспилотника. Первый обнаружили утром 24 апреля, второй — уже вечером в двух километрах от места падения первого дрона.
Также 19 апреля власти Тульской области РФ заявили об обнаруженном в лесу в Щекинском районе неизвестном беспилотнике. Расстояние от места падения дрона до Москвы составляет около 200 км.
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