В Москве заметили неизвестный дрон возле крупного делового центра: видео

На протяжении последних дней в столице России замечают "неизвестные летающие объекты".

В воскресенье, 30 апреля, в столице государства-агрессора в районе делового центра "Москва-сити" на Пресненской набережной неизвестный БПЛА кружил в небе возле многоэтажек.

Видео, снятое жителями Москвы, опубликовал Telegram-канал Mash.

"Очередной неизвестный объект в небе возле высоток в районе "Москва-сити". Что это – пока неизвестно. Кадрамы делятся подписчики”, – говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Ранее, 27 апреля, на высоте около двух тысяч метров экипаж российского самолета заметил беспилотник, когда летел в аэропорт Домодедово в Москве.

Перед тем, 24 апреля, в Москве закрывали воздушное пространство над аэропортом "Внуково" из-за информации о якобы беспилотнике.

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Напомним, украинский бизнесмен Владимир Яценко, на предприятии которого производят беспилотники "Довбуш", назначил премию для того украинского производителя, чей БПЛА 9 мая приземлится на Красной площади.

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