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В Москве "заминировали" все торговые центры: пропагандисты уже нашли в этом "украинский след"

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В Москве "заминировали" все торговые центры: пропагандисты уже нашли в этом "украинский след"

Фото: Фото из социальных сетей

В столице государства-террориста Москве неизвестны в среду, 24 августа, сообщили о заминировании всех торговых центров.

Российские пропагандисты без доказательств и аргументов сразу нашли в этом "украинский след".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Россияне заявляют, что 24 августа в них поступила информация о заминировании всех торговых центров в Москве. Однако российские взрывотехники решили не проверять все ТЦ на наличие взрывчатки, а проверить только выборочно.

Вместе с тем, пропагандисты уже поспешили заявить, что информация о заминировании поступила от "анонимов из Украины". Откуда у них такие данные, россияне, конечно, не сообщили.

Напомним, в городах России могут раздаться взрывы, которые приведут к человеческим жертвам. Их готовит ФСБ России, чтобы "стимулировать" россиян к всеобщей мобилизации.

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