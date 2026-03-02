В Москве заявили, что ЕС вскоре снова приползет к России

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал «идиотским» решение Евросоюза отказаться от российского газа.

Дмитриеву цитируют пропагандистские агентства РФ.

Он отметил, что на фоне военной операции США и Израиля против Ирана цены на газ могут вырасти более чем вдвое. По его словам, ЕС снова будет нуждаться в российском газе, чтобы выжить.

Ситуация на энергорынке мира

Это заявление прозвучало на фоне глобальных потрясений на энергетическом рынке.

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ недавно согласовала незначительное увеличение добычи на 206 тыс. баррелей в день с апреля, тогда как конфликт США и Израиля с Ираном привел к перебоям в поставках от ключевых членов организации на Ближнем Востоке.

Reuters предупреждает, что война с Ираном может повлечь за собой рост цен на нефть более 100 долларов за баррель. Любое увеличение добычи ОПЕК+ будет ограничено из-за отсутствия резервных мощностей вне Саудовской Аравии.

Поставки нефти через Ормузский пролив фактически остановлены после предупреждения Ирана о возможном закрытии судоходства. Из-за этого сотни судов остались на якорных стоянках, а несколько подверглись атакам. Напомним, что пролив Ормуз является ключевым маршрутом для мировых поставок, через него проходит более 20% глобальной нефти.

Аналитики отмечают, что незначительное повышение добычи вряд ли успокоит рынок. Цены будут реагировать, прежде всего, на ситуацию в Персидском заливе и реальное состояние поставок, а не на относительно небольшое увеличение квоты.

В настоящее время в Украине цены на бензин и дизель достигли исторического максимума. В конце февраля оптовые цены на светлые нефтепродукты резко пошли вверх, а сети прибавили по 1 грн за литр горючего.