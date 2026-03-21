В Москве заявили о массированной атаке дронов

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на сегодняшний день Москва оказалась под атакой беспилотников . Российские власти заявляют о работе систем противовоздушной обороны и уничтожения дронов, якобы летевших в направлении столицы РФ.

Мэр Москвы сообщил, что сначала силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Впоследствии, по его словам, была отбита атака еще семи дронов.

Позже российская сторона заявила об уничтожении еще шести БПЛА, а также отдельно сообщила о ликвидации еще двух беспилотников.

Таким образом, в общей сложности речь идет по меньшей мере о 15 сбитых дронов.

На местах падения обломков, как утверждают в Москве, работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших или разрушение пока не обнародована.

Независимого подтверждения этих заявлений нет.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что всего за вечер и ночь над столицей РФ и Московской областью якобы были сбиты 22 беспилотника.

Напомним, в ночь на 15 марта прогремели взрывы в пограничном с Украиной российском городе Белгороде. Здесь возникли проблемы со светом, водоснабжением и отоплением. Ранее в этом регионе была объявлена ракетная опасность.