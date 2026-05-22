В Москве заявили о новой атаке дронов

Кремль / © Associated Press

Реклама

В России ночью 22 мая заявили об атаке беспилотников на Москву . Российская сторона утверждает, что силы ПВО якобы сбили три дрона, летевших в сторону столицы РФ.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

Сначала российские власти заявили об уничтожении одного беспилотника. Впоследствии сообщили еще о двух БПЛА, якобы сбитых на подлете в Москву.

Реклама

«ПВО Минобороны сбили два летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет. Российские телеграмм-каналы традиционно сообщают о работе экстренных служб в районах падения обломков.

Атаки на Россию - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины эффективно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру, добравшись после портов и заводов в Туапсе, Перми и Рязани до объектов под Москвой . В частности, на нефтеперекачивающей станции «Солнечногорская» уничтожены четыре гигантских резервуара РВС-5000. Такая рекордная эффективность ударов, вызывающая масштабные пожары, обусловлена использованием новых мощных боевых частей на дронах FP-1.

Успешные удары дронов по Московскому региону показали, что у России больше нет полностью безопасных территорий, а Кремль не способен защитить даже собственную столицу с ее самой мощной системой ПВО. По словам политолога Александра Черненко, СБУ навязывает врагу невыгодную модель войны, заставляя растягивать противовоздушную оборону и истощать ресурсы. Помимо стратегического удара по имиджу РФ атаки на НПЗ и предприятия ВПК разрушают военную логистику, подрывают доходы российского бюджета и нарушают производство критически важной микроэлектроники для ракет и дронов.

Реклама

Новости партнеров