В Москве заявили о самой масштабной атаке дронов

Атака дронов на Москву / © ТСН.ua

Российская столица Москва подверглась самой масштабной атаке дронов с начала этого года. Местные власти сообщают о почти сотне беспилотников, которые атаковали город за прошедшие сутки.

В местных пабликах сообщают, что атаки на столицу государства-агрессора продолжались с 12:30 субботы до 11:30 воскресенья.

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, российская ПВО якобы уничтожила 95 беспилотников на подлете к городу.

Росавиация ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Было задержано 37 рейсов: 17 — во Внуково, 13 — в Домодедово и семь — в Шереметьево.

По состоянию на 13:00 воскресенья, 15 марта, работу московских аэропортов восстановили.

О последствиях атаки на Москву ни Собянин, ни Минобороны РФ не сообщили.

По данным российских Telegram-каналов, дроны были замечены в Троицком округе Москвы, возле Центральной кольцевой автодороги, в подмосковных Истрах, Королеве, Дубне, Раменском и Волоколамске.

Последняя атака дронов на Москву произошла на прошлой неделе, 8 марта. Тогда Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках.

Напомним, в ночь на 15 марта прогремели взрывы в приграничном с Украиной российском городе Белгороде. Здесь возникли проблемы со светом, водоснабжением и отоплением. Ранее в этом регионе была объявлена ракетная опасность.