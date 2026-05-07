В Москве заявили об атаке дронов

Кремль / © Pixabay

В России ночью 7 мая заявили об атаке беспилотников на Москву . Российские власти утверждают, что силы противовоздушной обороны якобы сбили по меньшей мере два дрона, летевших в направлении столицы РФ.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Российская сторона традиционно не уточняет, где именно были сбиты беспилотники и повреждения ли в результате атаки.

Сначала Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА, якобы направлявшегося в Москву. Впоследствии российские власти заявили о еще одном сбитом дроне.

На фоне атак беспилотников в РФ в последние дни в разных регионах России вводятся ограничения в работе аэропортов, а также ужесточаются меры безопасности накануне парада 9 мая.

Напомним, российское военно-политическое руководство усиливает противовоздушную оборону вокруг Москвы перед парадом 9 мая, опрокидывая системы ПВО из других регионов РФ.

Кроме того, в Москве во время подготовки и проведения парада до 9 мая продолжаются масштабные отключения мобильного интернета и ограничения на SMS. По сообщениям СМИ, операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных перебоях в период с 5 по 9 мая.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад Москвы.

