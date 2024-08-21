В Москве заявили об одной из самых массированных атак на город (видео)

Очевидцы сняли на видео полеты беспилотников, взрывы и работу ПВО в Подмосковье.

В Москве заявили об одной из самых масштабных атак на город за все время. Утверждается, что в ночь на 21 августа в Подмосковье было сбито якобы 10 беспилотников.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО этой ночью сбито уже 10 летевших на Москву БПЛА, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу дронами за все время", – заявил Собянин.

Также читайте Атака БпЛА на Украину и взрывы в РФ: главные новости ночи 21 августа 2024 года

Сначала мэр Москвы сообщал, что в городском окузе Подольск силы ПВО отразили атаку одного беспилотника, летевшего на столицу. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не было.

Впоследствии Собянин заявил о якобы сбитии еще двух дронов в Подольске. По его словам, в этом случае также обошлось без разрушений и пострадавших.

Позже стало известно про еще один беспилотник, летевший на Москву. Его якобы тоже уничтожили силы ПВО.

Очевидцы сняли на видео полеты беспилотников, взрывы и ПВО. Соответствующие ролики опубликовали в Сети.

Кроме этого, сообщается об сбитии двух дронов над соседней Тульской областью.

В Москве заявили о масштабной дроновой атаке на город

Напомним, россияне также заявили о ночной ракетной атаке на Ростовскую область. Там раздавались взрывы и вспыхнул пожар в Новошахтинске.

Читайте также: