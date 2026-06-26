В Москве жалуются на атаку дронов: заявляется о работе ПВО

Атака БпЛА на Москву

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В ночь на 26 июня российскую столицу и Московскую область атаковали беспилотники. В России заявили о работе противовоздушной обороны и якобы сбитии десятков дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным, обнародованным мэром Москвы Сергеем Собяниным, атака на российскую столицу началась примерно в 02:30 ночи.

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Он сообщил, что российская ПВО якобы сбила 10 беспилотников, направлявшихся на город.

В дальнейшем, по его сообщениям, количество «уничтоженных» дронов росло. Некоторые сообщения не содержали уточнения, что БпЛА летели именно на Москву, что может свидетельствовать о работе ПВО непосредственно над городом.

По состоянию на 03.39, по словам Собянина, российские силы ПВО якобы сбили уже 30 беспилотников.

Информация о возможных последствиях атаки или разрушения пока не обнародована.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой СБУ генерал-майором Евгением Хмарой утвердил 40-дневную операцию влияния на государство-агрессорку, целью которой является побуждение России к окончанию войны.

Мы ранее информировали, что топливный кризис в России вышел на новый уровень, а нехватка бензина и авиатоплива вынудила Москву отменить ограничения на поставку топлива.

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