В Москве женщина придумала историю об изнасиловании, чтобы сказать полиции "Слава Украине"

В столице государства-агрессора женщина придумала историю об изнасиловании, чтобы вызвать полицию.
Когда российская полиция прибыла на место инцидента, там никого не было, а когда они перезвонили, то услышали слова "Слава Украине".
Об этом сообщает телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
Известно, что в один из отделов полиции позвонила неизвестная и объяснила, что на нее у мусорных урн напал дворник и изнасиловал ее. Когда полиция прибыла на место происшествия, никого там не застала.
Тогда полицейские решили перезвонить заявительнице, а в ответ услышали "Слава Украине" и предложение заказать пиццу.
Россияне уже разыскивают неизвестную.
Напомним, в России у границы с Украиной из-за обстрелов увольняются учителя.
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