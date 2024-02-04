В Москве жены мобилизованных вышли на акцию протеста: чем это закончилось

В субботу, 3 февраля, в Москве супруги мобилизованных солдат вышли на акцию протеста. Впрочем, Кремль подверг цензуре акцию, чтобы подавить любое возможное возобновление более широкого общественного движения в поддержку российских солдат и против режима Путина.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что члены российского общественного движения "Путь домой" возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве. А прежде провели акцию протеста на близлежащей Манежной площади к 500-летию с начала частичной мобилизации, объявленной Путиным в сентябре 2022 года.

Российские государственные СМИ в большинстве своем не освещали акцию протеста, но сообщили, что прокуратура Москвы предостерегла от посещения неопределенной акции протеста в Москве 3 февраля, имея в виду, скорее всего, акцию протеста "Путь домой".

Однако российские оппозиционные СМИ подробно освещали акцию протеста. По подсчетам, в нем приняли участие около 200 человек. Они сообщали, что полиция Москвы задержала 27 человек, большинство из которых были российскими и иностранными журналистами. Позже их отпустили без предъявления обвинений.

Российская полиция позволила протестующим позже пойти в предвыборный штаб Путина и написать от руки обращение к Путину с просьбой вернуть мобилизованных домой, но штаб разрешил это лишь небольшим группам демонстрантов и строго ограничил доступ СМИ.

" Вероятно, российские правоохранительные органы умышленно задерживали журналистов, а не протестующих, чтобы ограничить освещение события", — считают американские аналитики.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 4 февраля 2024 года по общим потерям России превысили 388 тысяч военных.

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