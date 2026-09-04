В Москву не будут летать самолеты: иностранная авиакомпания приостановила рейсы

Аэропорт в Москве / © Associated Press

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Танзанийская авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о повышенной опасности для гражданской авиации в воздушном пространстве России из-за активности украинских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Air Tanzania, опубликовав официальное заявление в социальных сетях.

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Авиакомпания заявила, что с 4 сентября временно приостанавливает выполнение рейсов TC422 и TC423 по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Дар-эс-Салам. В компании объяснили это решение проведением плановой оценки рисков операционной среды вдоль маршрута.

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В Air Tanzania подчеркнули, что решение принято исходя из соображений безопасности пассажиров и экипажей. «Соображения безопасности всегда имеют приоритет над коммерческими интересами», — отметили в пресс-службе.

Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, авиакомпания предложила полный возврат средств или бесплатное изменение даты или маршрута путешествия. В то же время в компании заявили, что будут продолжать следить за ситуацией и консультироваться с соответствующими органами власти, прежде чем принимать решение о возобновлении авиасообщения.

Однако уже 4 сентября Air Tanzania объявила о возобновлении регулярных рейсов в столицу страны-агрессора. В компании сообщили, что полеты по маршрутам TC422 и TC423 возобновятся с понедельника, 7 сентября.

«Полёты возобновляются после того, как это подтверждается результатами проверки», — заявили в авиакомпании.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что из-за войны, развязанной Москвой против Украины, небо над Россией превращается в зону повышенной опасности для гражданской авиации. Зеленский призвал международных авиаперевозчиков учитывать новые риски, связанные с регулярным появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве РФ.

Предупреждение украинского президента вызвало истерическую реакцию российского диктатора Владимира Путина.

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