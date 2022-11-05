В Москву прибыл иранский самолет с новой партией дронов-камикадзе и, вероятно, ракет — Bild

Новая партия беспилотников будет доставлена в Белгород и Беларусь, предполагают западные СМИ.

В четверг, 3 ноября, в российский аэропорт "Внуково" прибыл транспортный самолет из Ирана, нагруженный, вероятно, баллистическими ракетами и новой партией дронов-камикадзе.

Об этом пишет немецкое издание Bild, ссылающееся на фотографии, сделанные из московского аэропорта.

"В четверг утром грузовой Ил-76 авиакомпании Pouya Air, которая находится под санкциями США из-за того, что ее самолеты используются для доставки незаконных грузов, вылетел из Тегерана и приземлился в московском аэропорту "Внуково". После чего его начали разгружать и перемещать большие ящики на склады", — говорится на сайте СМИ.

На двух фотографиях, которые Bild получило из анонимных источников, видны самолет иранской компании и погрузчик, разгружающий с самолета большие ящики, которые везет в ангар. Вероятно, что в ящиках находилось оружие.

Авторы статьи предполагают, что новая партия беспилотников будет доставлена в Белгород и Беларусь, а оттуда Россия будет наносить удары по Украине.

ФОТО: Bild

Иран планирует передать России тысячи баллистических ракет и новые дроны

Ранее в СМИ сообщали, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года. Впоследствии руководитель Главного управления военной разведки Кирилл Буданов подтвердил эту информацию.

По данным министра обороны Украины Резникова, российские кафиры уже практически исчерпали первую партию дронов-камикадзе. Также, по его данным, Тегеран обязался передать Кремлю до 2,4 тысяч беспилотников.

5 ноября Associated Press опубликовало статью, в которой министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставила России беспилотники. Впрочем, он подчеркнул, что передача оружия якобы прошла до начала войны в Украине.

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