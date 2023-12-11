В мозгу и легких мужчины обнаружили 700 ленточных червей после употребления одного блюда: что он ел

Он страдал судорогами и головной болью, но ждал месяц, прежде чем обратиться за медицинской помощью.

Мужчина из Китая жаловался на головные боли и судороги, но ждал больше месяца, прежде чем обратиться к врачу. Как оказалось, у него было более 700 ленточных червей по всему телу, в том числе в мозгу.

Об этом пишет Mirror.

43-летний Чжу Чжун-фа из Ханчжоу был озадачен после того, как симптомы продолжались более месяца. Он решил обратиться за помощью к врачам Первой дочерней больницы медицинского колледжа Чжэцзянского университета.

Доктор Ван Цзянь-жун из отделения инфекционных заболеваний провел медицинское освидетельствование Чжу и поставил ему диагноз тениоз. Он также обнаружил более 700 ленточных червей в теле пациента.

В теле мужчины обнаружили 700 ленточных червей / Фото: mirror.co.uk

Ленточными червями, известными в медицине как taenia solium, обычно можно заразиться при употреблении сырых яиц, недоготовленной или зараженной свинины.

Чжу вспомнил, что около месяца назад ел тушеное мясо и, возможно, не приготовил его тщательно. Инфекция уже "нанесла вред" органам пациента. По данным Всемирной организации здравоохранения, когда яйца ленточного червя попадают в центральную нервную систему, они могут вызвать у пациента неврологические симптомы, в частности эпилептические приступы.

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Тениоз можно лечить слабительными и лекарственными средствами, но дозировка и длительность лечения могут изменяться в зависимости от тяжести инфекции.

Доктор Ван объяснил: "В нашей повседневной жизни мы склонны употреблять много мясных блюд, таких как жареная баранина и жареная свинина. Если они недоварены, яйца ленточных червей останутся живыми при глотании. А если вы съели сырое мясо, есть вероятность, что ленточные черви могут путешествовать по организму и вызывать различные заболевания".

В теле мужчины обнаружили 700 ленточных червей / Фото: mirror.co.uk

Напомним, онкобольной жених, находившийся на грани смерти, женился в больнице. Он заявил, что свадьба его спасла и теперь находится в стадии ремиссии.

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