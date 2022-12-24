В Мурманске вспыхнул пожар на базе снабжения "Фактор" (фото, видео)

В российском Мурманске 24 декабря вспыхнул пожар на базе снабжения "Фактор", охваченная огнем площадь составляет 500 кв. м.

Об этом сообщили в российском МЧС.

Согласно опубликованным данным, спасатели получили сообщение о возгорании в 21:21 (по местному времени). Чрезвычайники эвакуировали с места пожара пять газовых баллонов.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м.

Отметим, что основное направление деятельности предприятия "Фактор" – поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Напомним, что в Мурманске 22 декабря произошел пожар на единственном российском крейсере-авианосце "Адмирал Кузнецов". Заметим, это очень многострадальный крейсер, ведь находился 13 лет в ремонтах, которых в общей сложности было семь.

Добавим, что в ночь на 23 декабря в Москве горела одна из воинских частей. Возгорание произошло на территории гаражных боксов.

В тот же день в Москве загорелся пожар на складе с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов.

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