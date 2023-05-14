В Мурманске 19-летний парень поджег военкомат (фото)

Парень уверял, что сделать это его заставил неизвестный человек, с которым переписывался в Интернете.

В российском Мурманске 19-летний парень поджег местный военкомат и сбежал.

Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал Baza.

Поджигатель выбил стекло на цокольном этаже, залил раму зажигательной смесью, подпалил её и сбежал. Огонь охватил мебель и технику в кабинете соцобеспечения. Прибывшие по вызову пожарные справились с огнем только спустя час.

Поджигателем оказался 19-летний Шамиль Алиев-Гасанов. Он уверял, что атаковал военкомат не из собственных убеждений, а из-за переписки с неизвестным. Онлайн-собеседник якобы шантажировал парня и обещал с ним расправиться, если тот не подожжет здание.

19-летний поджигатель

Теперь Шамилю угрожает уголовное дело. Сейчас силовики начали выяснять, существовал ли сам шантажист, с которым якобы переписывался парень.

Ранее сообщалось, что в российском Валдае, в 20 км от резиденции Путина, горел военкомат.

31 января в России был вынесен первый приговор за поджог военкомата. Инцидент произошел в 2022 г. в ночь на 4 мая. Тогда двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске.

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